Армія РФ здійнила 120 обстрілів північного прикордоння України, є постраждалі

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частини Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 120 обстрілів (322 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні.

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

наслідки російської атаки на Сумищну 4 січня 2025 року

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