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Армія РФ здійнила 120 обстрілів північного прикордоння України, є постраждалі

Постраждала одна людина, пошкоджені приватні будинки.

Армія РФ здійнила 120 обстрілів північного прикордоння України, є постраждалі
наслідки російської атаки на Сумищну 4 січня 2025 року

Впродовж минулої доби російська армія здійснила 120 обстрілів північного прикордоння України. Поранень зазнала цивільна людина, пошкоджено приватні житлові будинки. 

Про це інформує Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частини Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 120 обстрілів (322 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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