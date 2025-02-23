Лисогор: ворог штурмує Серебрянський ліс під прикриттям артилерії та дронів

Російська армія безуспішно намагалася штурмувати позиції Сил оборони у Серебрянському лісі та в Білогорівці на Луганщині.
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"223 безпілотники спрямували загарбники в бік укріплень українських військових на нашій ділянці фронту. 17 разів ворог вів артилерійський обстріл зазначеної місцевості", — ідеться у повідомленні.
Російські війська намагалися штурмувати в Серебрянському лісі та в Білогорівці. У цьому населеному пункті Сили оборони відбили три спроби ворога просунутися.
- За даними Генштабу на фронті відбулося 112 боєзіткнень. На Сіверському напрямку українські підрозділи тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки.