Лисогор: ворог штурмує Серебрянський ліс під прикриттям артилерії та дронів

Російська армія безуспішно намагалася штурмувати позиції Сил оборони у Серебрянському лісі та в Білогорівці на Луганщині.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"223 безпілотники спрямували загарбники в бік укріплень українських військових на нашій ділянці фронту. 17 разів ворог вів артилерійський обстріл зазначеної місцевості", — ідеться у повідомленні.

Російські війська намагалися штурмувати в Серебрянському лісі та в Білогорівці. У цьому населеному пункті Сили оборони відбили три спроби ворога просунутися.