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Уночі РФ атакувала Україну 267 ударними дронами, Сили ППО збили 138 БпЛА

119 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Уночі РФ атакувала Україну 267 ударними дронами, Сили ППО збили 138 БпЛА
Українські військові
Фото: Генштаб

У ніч на 23 лютого РФ атакувала Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Про це інформують у повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 23 лютого, підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Фото: повітряні сили

119 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Булорусі, один — в Росію.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

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