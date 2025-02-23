Росіяни за добу поранили трьох мирних жителів Херсонщини

Під ворожим вогнем опинилися 30 населених пунктів області.

За добу російська армія обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини, унаслідок агресії РФ три людини дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Зміївка, Білозерка, Шляхове, Станіслав, Милове, Дудчани, Тягинка, Козацьке, Високе, Вірівка, Матросівка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Червоний Маяк, Велетенське, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Софіївка, Токарівка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію три людини дістали поранення.