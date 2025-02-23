За добу армія РФ понад 450 разів била по Запорізькій області, постраждала жінка

Російська армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок обстрілу постраждала 53-річна жінка. Упродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 20 авіаційних ударів по Степногірську, Лукʼянівському, Гуляйполю, Варварівці, Зеленому.
265 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
3 обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку, Гуляйполе та Новодарівку.
167 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і автівок.
- У ніч на 17 лютого росіяни атакували Запоріжжя 10 безпілотниками. Унаслідок цього вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання.