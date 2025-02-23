За добу армія РФ понад 450 разів била по Запорізькій області, постраждала жінка

Надійшло 27 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків і автівок.

167 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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