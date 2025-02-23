Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі РФ атакувала Київщину дронами: є пошкодження у двох районах області

Повітряна тривога тривала 10 годин.

Вночі РФ атакувала Київщину дронами: є пошкодження у двох районах області
Наслідки ворожої атаки
Фото: Київська ОВА

У ніч на 23 лютого ворог масовано атакував Київщину за допомогою ударинх БпЛА. Тривога тривала 10 годин. 

Про це інформує очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. В Бучанському районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 4 приватних будинки. 

У Вишгородському районі падіння уламків БпЛА спричинило загорання травяного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

  • У ніч на 23 лютого РФ знову атакувала Київ ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків пошкодження зафіксовано у трьох районах столиці. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies