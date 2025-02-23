Вночі РФ атакувала Київщину дронами: є пошкодження у двох районах області

У ніч на 23 лютого ворог масовано атакував Київщину за допомогою ударинх БпЛА. Тривога тривала 10 годин.

Про це інформує очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — ідеться у повідомленні. В Бучанському районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 4 приватних будинки.

У Вишгородському районі падіння уламків БпЛА спричинило загорання травяного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежа ліквідована.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.