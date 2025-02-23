Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Трамп анонсував другий раунд переговорів з Росією
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
Модернізація котячих. Україна отримає досконаліших мисливців на «шахедів»
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
У Німеччині розпочалися позачергові парламентські вибори
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Три роки повномасштабної війни: в Києві відбулась пресконференція президента Зеленського
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
Ми хочемо зустрітися з Трампом, фіналізувати угоду про надра і ратифікувати її, ‒ Зеленський
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
«За це руки хочеться відривати»: Ляшко про зниження цін на ліки і доступ до медикаментів і витратних матеріалів у лікарнях
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
Китай на зустрічі G20 підтримав зусилля Трампа щодо переговорів з Росією
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
Як Вашингтон бачить угоду про надра — текст міністра фінансів США
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ за добу вбила та поранила 18 цивільних на Донеччині

Донецька область постійно перебуває під ворожими обстрілами.

Армія РФ за добу вбила та поранила 18 цивільних на Донеччині
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За добу, 22 лютого, російські війська вбили 5 мирних жителів Донецької області, ще 13 — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 22 лютого росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 у Покровську", — пише очільник ОВА.

Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2982 цивільних, постраждали 6750 жителів Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies