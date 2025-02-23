Армія РФ за добу вбила та поранила 18 цивільних на Донеччині

За добу, 22 лютого, російські війська вбили 5 мирних жителів Донецької області, ще 13 — зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 22 лютого росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці і 2 у Покровську", — пише очільник ОВА.

Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 2982 цивільних, постраждали 6750 жителів Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.