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Унаслідок падіння уламків "шахедів" на Хмельниччині пошкоджені ЛЕП та дорожнє покриття

Сили ППО збили 9 ворожих БпЛА.

Унаслідок падіння уламків "шахедів" на Хмельниччині пошкоджені ЛЕП та дорожнє покриття
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 23 лютого РФ атакувала безплотниками Хмельницьку область. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені високовольтна лінія електропередач та дорожнє полотно.

Про це повідомляє начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА типу "Shahed", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків пошкоджені високовольтна лінія електропередач, дорожнє полотно, вікна в приміщенні та вітрина магазину. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих не надходило.

Місця падіння уламків встановлюються.

  • У ніч на 23 лютого РФ атакувала Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.
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