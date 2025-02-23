Унаслідок падіння уламків "шахедів" на Хмельниччині пошкоджені ЛЕП та дорожнє покриття

У ніч на 23 лютого РФ атакувала безплотниками Хмельницьку область. Унаслідок ворожої атаки пошкоджені високовольтна лінія електропередач та дорожнє полотно.

Про це повідомляє начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА типу "Shahed", — йдеться у повідомленні.

Унаслідок падіння уламків пошкоджені високовольтна лінія електропередач, дорожнє полотно, вікна в приміщенні та вітрина магазину. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих не надходило.

Місця падіння уламків встановлюються.