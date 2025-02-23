BBC: Маск наказав федеральним працівникам США перерахувати свої досягнення за тиждень або йти у відставку

Чиновники отримали електронні листи з темою “Що ви робили минулого тижня?” від відправника, вказаного як HR.

Вчора федеральний персонал уряду США отримав електронний лист із проханням перерахувати свої досягнення за минулий тиждень або піти у відставку, пише BBC.

Лист надійшов після того, як довірена особа Трампа, мільярдер Ілон Маск написав на соцплатформі X, що співробітники “невдовзі отримають електронного листа з проханням пояснити, що вони зробили минулого тижня”.

“Відсутність відповіді буде розцінена як відставка”, ‒ написав він.

Маск, як голова новоствореного Департаменту ефективності уряду (DOGE), керує кампанією щодо агресивного скорочення державних витрат через зменшення фінансування та звільнень.

Лист надійшов до поштових скриньок невдовзі після виступу президента Дональда Трампа на Конференції консервативних політичних дій. Повідомлення надходили з темою “Що ви робили минулого тижня?” від відправника, вказаного як HR.

Управління кадрової політики (OPM), кадрове агентство федерального уряду, підтвердило справжність електронного листа в заяві CBS. “У рамках зобов'язань адміністрації Трампа щодо створення ефективної та відповідальної федеральної робочої сили OPM просить співробітників надати короткий звіт про те, що вони зробили минулого тижня, до кінця понеділка, відправивши копію своєму менеджеру. Агентства визначать будь-які подальші кроки", ‒ йдеться у листі.

У копії електронного листа, яку отримало ВВС, співробітників попросили пояснити свої досягнення за минулий тиждень у п'яти пунктах ‒ без розкриття секретної інформації до півночі понеділка.

Американська федерація державних службовців, найбільша профспілка, що представляє федеральних службовців, розкритикувала повідомлення як “жорстокі і зневажливі” і пообіцяла оскаржити будь-які “незаконні звільнення” федеральних службовців.

“Знову Ілон Маск і адміністрація Трампа продемонстрували свою повну зневагу до федеральних службовців і критично важливих послуг, які вони надають американському народу”, ‒ сказав президент профспілки Еверетт Келлі.

Сьогодні зранку Маск заявив у X, що “вже отримано велику кількість відповідей”, додавши: “це люди, яких слід розглянути для підвищення”.