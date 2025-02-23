Алжирець напав у Франції на поліцейських, загинув перехожий

Прокуратура заявила, що підозрюваний у нападі з ножем у місті Мюлуз уже перебував у терористичному списку.

Внаслідок нападу з ножем у місті Мюлуз на сході Франції загинув один перехожий і троє поліцейських отримали поранення, повідомляє DW.

Підозрюваного, 37-річного алжирця, заарештували і зараз перебувають під вартою.

Президент Емманюель Макрон охарактеризував інцидент як “ісламістський терористичний акт”

Напад стався біля критого ринку на березі каналу. За словами офіційних осіб, загинув 69-річний португалець ‒ перехожий, який намагався втрутитися.

Антитерористичний прокурорський підрозділ Франції (PNAT) заявив, що метою підозрюваного були місцеві поліцейські. Він, ймовірно, кричав “Аллах Акбар” (Бог великий) під час інциденту.

Фото: EPA/UPG

Прокурори заявили, що розслідують напад як вбивство та замах на вбивство "у зв'язку з терористичною діяльністю". Відомо, що підозрюваний був у списку спостереження для запобіганням тероризму та радикалізації FSPRT, який має дані низки органів. Список створили після смертоносних нападів 2015 року на сатиричний журнал Charlie Hebdo та єврейський супермаркет.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо розповів журналістам, що підозрюваний мав повернутися до Алжиру, але алжирський уряд не приймав його назад. Париж безуспішно намагався повернути чоловіка додому 10 разів.

Ретайо звинуватив у нападі міграцію та "ісламський тероризм". За його словами, підозрюваний прибув до Франції в 2014 році і пізніше його засудили за прославлення тероризму. Поліцейські експерти виявили у шизофренічний розслад, додає урядовець.

Ретайло запропонував Франції зайняти більш жорстку позицію щодо видачі віз алжирцям.

Колись Алжир був колонією Франції, ця північноафриканська країна отримала незалежність у 1962 році після війни з Французькою колоніальною імперією.