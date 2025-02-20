Двоє людей загинули у Чехії унаслідок нападу підлітка з ножем

Подія сталася у місті Градец-Кралове у торговому центрі.

У Чехії 16-річний хлопець зарізав сьогодні двох людей у торговому центрі, пише Reuters.

Подія сталася у місті Градец-Кралове, повідомила поліція. Правоохоронці розповіли про затримання нападника незабаром після інциденту.

Місцеве телебачення повідомило, що підозрюваним виявився 16-річний громадянин Чехії.

“Хоча ми були на місці події протягом кількох хвилин після отримання інформації, обидва постраждалих отримали настільки серйозні травми, що їх не вдалося врятувати, незважаючи на всі зусилля рятувальників”, ‒ йдеться у дописі поліції на соцплатформі X.

Поліція заявила, що розслідує мотиви нападу в місті, яке розташоване за 110 км на схід від Праги.