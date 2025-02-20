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Німецькі виборці за кордоном ризикують втратити свої голоси

Вибори в Бундестаг відбудуться вже цієї неділі.

Німецькі виборці за кордоном ризикують втратити свої голоси
Фото: EPA/UPG

Позачергові вибори до Бундестагу не викликали ажіотажу в німецької діаспори: лише 210 тисяч громадян, що проживають за кордоном, зареєструвалися для участі у голосуванні - з приблизно 3,5 мільйонів, які мали таке право. Проте навіть вони не мають гарантії, що зроблять внесок у демократичний процес на батьківщині.

Як пише Deutsche Welle, у міністерстві закордонних справ ФРН визнали, що не всі бюлетені від німецьких емігрантів зможуть надійти до Берліна вчасно. Згідно з законом, голос буде враховано лише за умови його прибуття до шостої години вечора неділі за місцевим часом. Проте бланки почали розсилати лише три тижні тому - через щільний графік підготовки до позачергового волевиявлення.

В уряді заспокоюють, що 85% виборців з діаспори все ж встигнуть проголосувати - бо живуть у сусідніх Франції, Австрії та Швейцарії, звідки пошта йде швидко. 

Попри це, німці нарікають на бездіяльність влади: процедура закордонного голосування існує з 2008 року, але всі ці роки залишалася повільною та складною. А парламентська комісія, спеціально створена для поліпшення процесу, так і не змогла запропонувати жодних змін. 

23 грудня Німеччина обирає нове скликання парламенту - в опитуваннях лідирують християнські демократи Фрідріха Мерца, чинний канцлер Олаф Шольц втрачає посаду.   

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