Прем’єр Польщі озвучив план дій для ЄС щодо реагування на ситуацію в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив свій план дій Євросоюзу щодо реагування на ситуацію в Україні.

У соцмережі Х Туск закликав не говорити, а діяти і перелічив три ключові позиції.

«1. Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. 2. Давайте зміцнимо повітряну поліцію, балтійську охорону та кордон ЄС з Росією. 3. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС», - перелічив глава польського уряду.