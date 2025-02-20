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Прем’єр Польщі озвучив план дій для ЄС щодо реагування на ситуацію в Україні

Туск виступив за фінансування допомоги Києву із заморожених російських активів.

Прем’єр Польщі озвучив план дій для ЄС щодо реагування на ситуацію в Україні
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оприлюднив свій план дій Євросоюзу щодо реагування на ситуацію в Україні.

У соцмережі Х Туск закликав не говорити, а діяти і перелічив три ключові позиції.

Support LB.ua

«1. Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. 2. Давайте зміцнимо повітряну поліцію, балтійську охорону та кордон ЄС з Росією. 3. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС», - перелічив глава польського уряду.

  • Міністр оборони США Піт Гегсет доручив агенціям Пентагону і військовим урізати бюджети на 8%. Міноборони скоротить військове командування в Європі та на Близькому Сході, а також кількість програм, які вважалися критичними у 17 пріоритетних сферах, включно з безпекою кордонів.
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