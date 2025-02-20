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Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку

Бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях, потім її добили вогнем артилерії і FPV-дронами.

Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Морські піхотинці відбили штурм окупантів з бронетехнікою на Покровському напрямку
Фото: Скріншот з відер

На Покровському напрямку російські окупанти намагалися прорвати оборону в смузі відповідальності бійців морської піхоти. 

Про це повідомила пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

Для прориву та штурму росіяни залучили 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих бойових машин. 

“Завдяки злагодженій роботі підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях”, - йдеться у повідомленні.

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Згодом українські захисники вогнем артилерії і FPV-дронами добили уражену бронетехніку та залишки ворожого десанту.

Втрат наших позицій не допущено.

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