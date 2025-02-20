На Покровському напрямку російські окупанти намагалися прорвати оборону в смузі відповідальності бійців морської піхоти.
Про це повідомила пресслужба ОСУВ “Хортиця”.
Для прориву та штурму росіяни залучили 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих бойових машин.
“Завдяки злагодженій роботі підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях”, - йдеться у повідомленні.
Згодом українські захисники вогнем артилерії і FPV-дронами добили уражену бронетехніку та залишки ворожого десанту.
Втрат наших позицій не допущено.