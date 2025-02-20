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На ТОТ Луганщини загострюється екологічна катастрофа

Попри це окупанти заявляють про так звану "екологічну реформу".

На ТОТ Луганщини загострюється екологічна катастрофа
Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни заявляють про "екологічну реформу", приховуючи реальну екологічну катастрофу, що розгортається через безвідповідальність представників РОА.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупаційна адміністрація вже кілька років не здатна організувати нормальне вивезення відходів. Сміття накопичується у містах та селах, полігони розростаються, а отруйні речовини забруднюють воду та ґрунт. Підконтрольні рф компанії, замість розв’язання проблеми, в своєму притаманному стилі "освоюють" кошти, залишаючи сміттєві звалища без належного контролю", — ідеться у повідомленні.

Водночас, окупанти анонсували будівництво трьох підприємств із переробки сміття, однак є великі сумніви, що ці заводи взагалі запрацюють, оскільки окупаційна адміністрація не має відповідних ресурсів та капіталу для реалізації таких екологічних проєктів. 

"Як показує досвід, виділені кошти просто розкрадуть, а сміття залишиться в кращому випадку  на старих звалищах", — додають у ЦНС.

Окупанти розглядають "переробку сміття" лише як спосіб доходу. Нові підприємства, якщо їх і збудують, будуть підконтрольні російським компаніям, які використовуватимуть їх для відмивання грошей, а не для вирішення проблеми відходів. 

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