Російський авіаудар по Херсону: кількість жертв зросла

Рятувальники у Херсоні деблокували з-під завалів тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки", — ідеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС України унаслідок нічного удару по багатоповерхівці у Херсоні загинули 2 людини та 5 постраждали, з них 2 дитини.