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В Україні до десяти років тюрми засудили російського актора Дмитра Пєвцова

Російський актор закликав до окупації України.

В Україні до десяти років тюрми засудили російського актора Дмитра Пєвцова
Дмитро Пєвцов
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ 10 років ув'язнення заочно отримав російський актор "Бандитського Петербурга" Дмитро Пєвцов, який закликав до захоплення України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як інформуєють у відомстві, засуджений є депутатом держдуми РФ та входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення РФ.

Задокументовано як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу РФ.

Серед іншого, він заперечував воєнні злочини рашистів на тимчасово захоплених територіях нашої держави, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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