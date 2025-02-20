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Ворог завдав ракетного удару по населеному пункті Харківщини

Зруйновані житлові будинки.

Ворог завдав ракетного удару по населеному пункті Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 20 лютого російська армія атакувала ракетами село Мирне Берестинської громади Харківської області.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 20 лютого близько 00:50 збройні сили РФ завдали ракетні удари по с. Мирне Берестинського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків, господарчі забудови.

Люди поранень не зазнали. 

"Точний тип ракет, якими війська рф вдарили по населеному пункту, наразі встановлюється. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", — додають у прокуратурі.

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