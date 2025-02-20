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Ворог зменшив кількість штурмів на Покровському напрямку через перегрупування військ, — Сили оборони

Армія РФ не полишає намірів взяти Покровськ.

Ворог зменшив кількість штурмів на Покровському напрямку через перегрупування військ, — Сили оборони
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Зменшення кількості ворожих штурмових дій на Покровському напрямку зумовлене тим, що росіяни перегруповуються. 

Про це в ефірі розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

"Ворог не полишає планів взяти Покровськ. У ворога є загальний стратегічний план вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Цих планів він не полишає, бо ці плани спущені з Кремля. В Кремлі абсолютно все одно на те, які втрати під час цього понесуть російські війська. Інша справа, що генерали розуміють, що мають певний обмежений ресурс, і вони намагаються його використати з якоюсь ефективністю, тому вони зараз думають, як це зробити краще і принаймні не зірвати всю операцію. Тому так, певним чином інтенсивність боїв трішечки знижується, але це означає, що вони намагаються перегрупувати сили", – зазначає Трегубов.

Військовий пояснює, що ворогу потрібно перегрупуватися, аби продовжувати наступ. 

"Ми не розраховуємо на те, що вони припинять наступ взагалі, що вони облишать намагання оточити Покровськ, взяти Часів Яр або прорватися за Оскіл", – додає Трегубов.

За словами речника, наразі важливим є питання щодо втрат ворога і як це позначиться на його спроможностях продовжувати наступ.

  • Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 122 бойових зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.
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