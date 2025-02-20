Голова Міндовкілля: Україна і міжнародні партнери почали напрацювання рішень для відновлення укриття ЧАЕС

Міністр зазначила, що поки що важко сказати, скільки часу займе ця робота і скільки вона буде коштувати.

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що Україна вже почала консультації з міжнародними партнерами і донорами для відновлення функціонування Арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) над енергоблоком №4 ЧАЕС, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми спільно з нашими будівельниками, науковцями, конструкторами, спільно з партнерами, які були залучені тоді до зведення арки, вже почали оцінку технічного стану і напрацювання рішень стосовно того, як ми будемо виходити з ситуації, як ми будемо відновлювати ту функцію арки, заради якої вона взагалі будувалася", – сказала Гринчук в ефірі телеканалу "Рада".

Міністр зазначила, що поки що важко сказати, скільки часу займе ця робота і скільки вона буде коштувати.

"Це повинна бути капітальна робота, тому що ми всі повинні розуміти, що даний об’єкт має відповідати всім вимогам для того, щоб забезпечувати радіаційну безпеку. Для цього він і будувався, були виконані всі норми. На жаль, тоді не розрахували конструктори і будівельники, що в нас є сусіди, які можуть атакувати ядерний об’єкт зверху дронами", – зазначила Гринчук.

Нещодавно уряд спрямував понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Таким чином уряд збільшив фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком.