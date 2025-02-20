Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

У День Героїв Небесної Сотні президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності, повідомляє Офіс президента.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Цей хрест встановили в березні 2014 року на місці масових розстрілів учасників Революції Гідності.

Президент і перша леді також ушанували пам’ять Героїв Небесної Сотні біля їхніх портретів.

Нещодавно ДБР повідомила, що у "справах Майдану" винесли 11 вироків, повідомили про підозру понад 300 особам. До суду передали 147 обвинувальних актів щодо 279 осіб.