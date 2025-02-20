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Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Бездрицька, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Лебединська, Глухівська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (3 вибухи) та артилерії (10 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБів ( 4 вибухи).

Глухівська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Бездрицька громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Лебединська громада: здійснено пуски КАБів (2 вибухи) та атаку БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 5 ворожих «Шахедів».

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