Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (3 вибухи) та артилерії (10 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБів ( 4 вибухи).

Глухівська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Бездрицька громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Лебединська громада: здійснено пуски КАБів (2 вибухи) та атаку БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 5 ворожих «Шахедів».