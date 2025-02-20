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Зеленський: Сьогодні ми вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними

Президент нагадав, що саме у 2014 році РФ розпочала перші кроки до окупації Криму. 

Зеленський: Сьогодні ми вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними
Фото: Lb.ua

Сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні.

"20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі", – написав він у телеграмі.

Глава держави нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну і розпочала перші кроки до окупації Криму. 

"Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу", – наголосив Зеленський. 

Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність.

Цей день відзначають щороку 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

105 загиблим посмертно надано звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.

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