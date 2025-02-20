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Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" - тепер наживо

Поскаржився, що український уряд відкинув угоду про рідкісноземельні мінерали. 

Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" - тепер наживо
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп, виступаючи на спонсорованому Саудівською Аравією інвестиційному форумі у Маямі, повторив свою заяву із соцмереж, що Володимир Зеленський нібито є "диктатором".

Як пише BBC, господар Білого дому зачепив тему війни в Україні наприкінці свого годинного виступу. Він почав з нарікання на те, що "молоді люди з Росії та України знищуються на полі бою".

Далі Трамп назвав Зеленського "помірно успішним коміком" та "диктатором", який буцімто "вмовив США надавати допомогу у війні", адже "обкрутив Джо Байдена навколо пальця". 

Президент Сполучених Штатів поскаржився, що його український візаві "не хоче проводити вибори", а а також звинуватив уряд Зеленського у фактичному "руйнуванні" угоди про видобуток та користування рідкісноземельними мінералами.

Трамп ще раз підкреслив, що перемовини про мир, в яких Україна не бере участь, "йдуть дуже добре".

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