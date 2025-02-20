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Трамп назвав себе королем – Білий дім "вдягнув" на нього корону

Президент США провокує опонентів.

Трамп назвав себе королем – Білий дім "вдягнув" на нього корону
Дональд Трамп у короні, колаж Білого дому
Фото: Мережа X

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала рішення штату Нью-Йорк щодо плану впровадження плати за в'їзд до центру міста власним транспортом. Сам глава держави відреагував на це словами "Мангеттен та весь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!"

Як пише The Guardian, офіційний акаунт Білого дому процитував Трампа та додав колаж, на якому усміхнений президент зображений нібито на обкладинці журналу Time з короною на голові.

Дії президента та його оточення викликали бурхливу реакцію серед представників Демократичної партії США. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що "ми є нацією закону, а не підкоряємось королю" і додала, що місто "вже 250 років не перебувало під владою короля і, чорт забирай, не збирається бути знову". 

Віцепрезидент Демократичного національного комітету Девід Гоґґ висміяв республіканців, які вимагали від опонентів "не драматизувати і не називати Трампа королем". Губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер публічно заявив, що не "ставатиме на коліна перед королем, бо Америка не має правителя". 

  • Трамп звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що той нібито є "диктатором без виборів". 
  • Слова про диктатора і дезінформація про низький рейтинг Зеленського з'явилися у виступах Трампа після зустрічі його делегації з росіянами. 
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