Трамп назвав себе королем – Білий дім "вдягнув" на нього корону

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала рішення штату Нью-Йорк щодо плану впровадження плати за в'їзд до центру міста власним транспортом. Сам глава держави відреагував на це словами "Мангеттен та весь Нью-Йорк врятовані. Нехай живе король!"

Як пише The Guardian, офіційний акаунт Білого дому процитував Трампа та додав колаж, на якому усміхнений президент зображений нібито на обкладинці журналу Time з короною на голові.

Дії президента та його оточення викликали бурхливу реакцію серед представників Демократичної партії США. Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що "ми є нацією закону, а не підкоряємось королю" і додала, що місто "вже 250 років не перебувало під владою короля і, чорт забирай, не збирається бути знову".

Віцепрезидент Демократичного національного комітету Девід Гоґґ висміяв республіканців, які вимагали від опонентів "не драматизувати і не називати Трампа королем". Губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер публічно заявив, що не "ставатиме на коліна перед королем, бо Америка не має правителя".