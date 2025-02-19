Bloomberg: Данія готова збільшити витрати на оборону до понад 3% для стримування російської агресії

Данія збільшить витрати на оборону до понад 3% економічного виробництва, щоб протистояти потенційній загрозі з боку Росії.

Про це пише Bloomberg.

Як заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен, Данія витратить 17 мільярдів доларів на оборону до 2033 року. Близько 50 млрд крон ($7 млрд) із них цього і наступного року буде направлено датським військовим через так званий "фонд прискорення", який фінансуватиметься за рахунок пом'якшення фіскальної політики Данії та вищих, ніж очікувалося раніше, бюджетних доходів.

Раніше в середу міністерство фінансів Данії підвищило оцінку майбутніх доходів бюджету країни, заявивши, що уряд має додаткові 21,3 млрд крон для витрат до 2030 року.

За словами Поульсена, військові витрати Данії цього року становитимуть 3,2% від валового внутрішнього продукту. Данія також прискорить закупівлі зброї, відмовившись від звичайних тендерних процесів і дозволивши голові збройних сил країни вирішувати, як витрачати додаткове фінансування.

"У нас є одне повідомлення для голови оборони: купуйте, купуйте, купуйте. Купуйте те, що прямо зараз може допомогти зміцнити нашу оборону і, таким чином, посилити нашу здатність стримувати. Якщо ми не можемо отримати найкраще обладнання, тоді купуємо друге найкраще", — сказала прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

Цей план Данія розробила після того, як президент США Дональд Трамп почав вимагати від європейських членів НАТО збільшити витрати на оборону, тоді як офіційні особи США провели зустріч із росіянами щодо війни в Україні.

Уряд планує подати довгостроковий оборонний бюджет після узгодження майбутніх цілей НАТО. Згідно з даними Євростату, країна має профіцит бюджету з 2016 року та має найкращий фіскальний баланс у ЄС з 2019 року.

Минулого місяця Фредеріксен казала, що очікує, що довгостроковий оборонний бюджет Данії з огляду на підвищений ризик небезпеки буде "ближчим до 5%" від валового внутрішнього продукту, ніж поточна мета НАТО у 2% .

Прем'єр-міністерка Данії також не виключила запровадження військового податку для фінансування військових витрат, що зростають. За оцінкою аналітичного центру CEPOS, військовий податок, який збільшить оборонний бюджет до 5% від ВВП, коштуватиме середній данській сім'ї середнього класу приблизно 85 000 крон на рік.

НАТО планує збільшити неофіційну мету щодо оборонних витрат на саміті у червні з нинішніх 2% до 3 або 3,5%. За даними НАТО, внесок США торік становив 3,4% ВВП.