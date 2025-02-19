СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
В Італії підірвали танкер, який возив нафту з Росії
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Три європейські країни обурені відсутністю на терміновому саміті в Парижі
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
КМІС: рейтинг довіри до Зеленського в грудні склав 52 % – найменше за період повномасштабної війни
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
​Українське суспільство на четвертий рік війни: демографічна криза, втрата віри, неприйняття мігрантів і трішки позитиву
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський розповів генсеку НАТО про переговори з Ердоганом і роботу над досягненням миру

"Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною", - наголосив глава держави.

Зеленський розповів генсеку НАТО про переговори з Ердоганом і роботу над досягненням миру
Володимир Зеленський та Марк Рютте
Фото: Telegram

Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, він розповів про свою зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і наголосив, що Україна потребує «широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США».

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Натомість Рютте розповів Зеленському про свою зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом. 

«Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною», - додав Зеленський.

Співрозмовники обговорили також майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. «Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки», - наголосив Зеленський.

  • Український президент відвідав Туреччину 17 лютого. Ердоган на пресконференції після зустрічі з українським колегою заявив, що Туреччина - ідеальне місце для мирних переговорів між Україною і РФ.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies