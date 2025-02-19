Зеленський розповів генсеку НАТО про переговори з Ердоганом і роботу над досягненням миру

"Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною", - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами Зеленського, він розповів про свою зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і наголосив, що Україна потребує «широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США».

Натомість Рютте розповів Зеленському про свою зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом.

«Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною», - додав Зеленський.

Співрозмовники обговорили також майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. «Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки», - наголосив Зеленський.