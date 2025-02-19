Зеленський розповів генсеку НАТО про переговори з Ердоганом і роботу над досягненням миру

Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За словами Зеленського, він розповів про свою зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і наголосив, що Україна потребує «широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США».
Натомість Рютте розповів Зеленському про свою зустріч зі спецпредставником США Кітом Келлогом.
«Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню. Має бути впевненість у тому, що за кілька місяців або років Путін не повернеться зі своєю війною», - додав Зеленський.
Співрозмовники обговорили також майбутні контакти з партнерами й скоординували подальші кроки. «Не можна дати Путіну знову всіх обдурити. Перед будь-якими потенційними переговорами всі партнери повинні чітко розуміти, що пріоритетом для досягнення тривалого миру є сильні гарантії безпеки», - наголосив Зеленський.
- Український президент відвідав Туреччину 17 лютого. Ердоган на пресконференції після зустрічі з українським колегою заявив, що Туреччина - ідеальне місце для мирних переговорів між Україною і РФ.