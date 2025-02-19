ЄС може спрямувати на оборону невикористані €93 млрд із відновлення після COVID-19

ЄС розглядає можливість перенаправлення на оборону 93 мільярдів євро, які не використали на відновлення після пандемії COVID-19.

Як пише Financial Times, ці кошти планують спрямувати на збільшення інвестицій і військових витрат після того, як адміністрація Трампа попередила, що може припинити підтримку.

Такий варіант озвучила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні Європейської народної партії. Про це виданню розповіли четверо людей, знайомих із ситуацією.

Загалом протягом наступного десятиління блок потребуватиме приблизно 500 додаткових мільярдів євро на оборону.

На думку фон дер Ляєн, ЄС міг би також перепрофілювати фонди регіонального розвитку і згадала про "спільне європейське фінансування".

93 мільярди євро залишкових запозичень від Фонду відновлення та стійкості після пандемії (RRF) – це невикористані кошти із загальних 800 мільярдів євро грантів і позик, погоджених ЄС для стимулювання економік після пандемії. Залучення невикористаного фінансування RRF вимагатиме змін до правил фонду, які повинні бути підтримані більшістю країн ЄС та Європейським парламентом.

Решта коштів, які будуть виділені як позики, можуть бути використані для інвестицій у проекти досліджень і розробок, а також для інвестицій у так звану інфраструктуру подвійного призначення, таку як аеропорти, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Ще один варіант, який розглядає комісія, – це перепрофілювання так званих фондів згуртованості, гроші із яких виділяються найменш розвиненим регіонам ЄС.

Як йдеться у повідомленні регіонального відділу фінансування комісії, з якою ознайомилася Financial Times, додатково до інвестицій подвійного призначення, "політика згуртованості" могла би підтримувати оборонний сектор. А інвестиції в науково-дослідні розробки, безпосередньо спрямовані на розробку нових технологій для військових чи . . . інвестиції, спрямовані на зміцнення оборонних виробничих потужностей, мали би сприяти регіональному розвитку.

Країнам ЄС також буде дозволено збільшувати свої національні оборонні бюджети без застосування санкцій згідно з фіскальними правилами блоку.

В останні місяці європейські чиновники обговорювали план створення міжурядового механізму фінансування оборони, куди могли би бути включені Великобританія та Норвегія, а не ЄС в цілому. Цей варіант дозволить обійти право вето нейтральних або дружніх до Росії країн, які не підтримують використання спільного боргу для оборони.

Європейські "позики" могли б бути позитивно прийнятими у столицях, зокрема і Берліні.

У Великій Британії запропонували "банк переозброєння" за зразком Європейського банку реконструкції та розвитку, куди уряди-учасники спрямовували б по свій капітал, 100 мільярдів євро, але платили б лише 10 відсотків авансу. Решту банк запозичив би на ринках капіталу.

Через відсутність консенсусу щодо нових спільних позик столиці ЄС наполягали на тому, щоб комісія вилучила всі невитрачені кошти, які знаходяться під її контролем.