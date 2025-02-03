Прем'єр-міністр Греції закликав створити фонд на 100 млрд євро для оборони Євросоюзу

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав створити фонд на суму щонайменше 100 млрд євро на загальні витрати Євроссоюзу на оборону, йдеться у статті політика у Financial Times.

Наразі ЄС готує нову стратегію оборони, і лідери блоку сьогодні зустрічаються у Брюсселі у неформальній обстановці, де зроблять свої пропозиції.

Пропозиція Міцотакіса надійшла через тиждень після того, як чотири країни, що перебувають на передовій лінії ЄС ‒ Литва, Естонія, Латвія та Польща ‒ підготували документ, який закликає блок спільно зайняти 100 млрд євро. Вони попередили, що Росія вже почала нарощувати свої військові сили і виробляє у три рази більше артилерійських снарядів, ніж Європа та США разом узяті.

“Якщо наш союз хоче залишатися полюсом миру та стабільності, ми маємо створити надійний, єдиний та надійний потенціал стримування. Не можна втрачати часу”, ‒ заявив Міцотакіс.

Європейська комісія оцінює, що протягом наступного десятиліття знадобляться додаткові 500 млрд євро оборонних інвестицій. “Це не просто необхідність, а й можливість забезпечити європейську стратегічну автономію, яку я давно підтримую. Але для цього потрібні колективні дії на двох фронтах: по-перше, нам потрібна стабільна модель фінансування для збільшення витрат на оборону; і, по-друге, нам треба змінити оборонну промисловість Європи”, ‒ зазначив Міцотакіс.

Він підкреслив, що в новій європейській фіскальній структурі будь-яке суттєве збільшення видатків на оборону, найімовірніше, спричинить так звані процедури надмірного дефіциту (EDP). “Це неефективно та потенційно дуже затратно”, ‒ підкреслив прем’єр.

На його думку, сферу оборони слід виключити з фіскальних цільових показників “ex ante”. Це дозволить державам-членам витрачати більше на оборону, зберігаючи водночас фіскальну надійність та сприятливі фінансові умови.

“Надаючи державам-членам цей фіскальний простір, ми збільшимо наші можливості в галузі оборони та безпеки. Але цього буде замало, оскільки після певного моменту ринки можуть додати оборонні премії до прибутковості наших державних облігацій. На додаток до збільшення фіскальних витрат це може дестимулювати витрати на оборону та призвести до непропорційного розподілу тягаря між державами-членами ЄС”, ‒ каже грецький лідер.

Тут допомогти може включення безпеки та оборони до списку стратегічних пріоритетів Європейського інвестиційного банку, вважає він. “Але сам по собі він забезпечить лише частину наших інвестиційних потреб. Ось чому, спираючись на позитивний ринковий досвід Фонду відновлення та стійкості ЄС, я пропоную створити новий європейський інструмент розміром щонайменше 100 мільярдів євро, щоб фінансувати потреби нашої колективної оборони”, ‒ підсумував Міцотакіс.

Bloomberg зазначає, що грецький лідер був затятим прихильником спільної європейської стратегії, коли йшлося про оновлення оборонних можливостей ЄС із спільним фінансуванням. Разом із польським лідером Дональдом Туском вони запропонували у травні створити європейський щит протиповітряної оборони, який би захистив Європу від атак.

Нову оборонну стратегію ЄС мають представити у березні, а план схвалити до кінця року. Хоча більшість держав-членів погоджуються з необхідністю модернізації оборонних можливостей Європи, промисловості та загальної готовності, держави-члени мають різні погляди на реалізацію цього плану.

Деякі країни, зокрема Німеччина, тривалий час чинили опір використанню спільних запозичень в оборонних цілях. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб члени НАТО витрачали 5% ВВП на оборону, хоча навіть Сполучені Штати зараз не виконують цю цифру.

Низка німецьких посадовців закликали до збільшення видатків на національному рівні, одночасно посилюючи координацію та співпрацю на європейському рівні.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС необхідно інвестувати щонайменше 500 млрд євро в оборону протягом наступного десятиліття. Однак у документі, з яким ознайомився Bloomberg, йдеться, що існують нагальні потреби, які не можуть чекати до наступного бюджетного циклу 2028 р.