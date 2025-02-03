Лідери ЄС “неофіційно” обговорять сьогодні захист від Росії та відносини із Трампом

Політики говоритимуть у Брюсселі про те, які військові можливості їм знадобляться в найближчі роки, джерела фінансування та як члени Євросоюзу можуть більше співпрацювати через спільні проєкти.

Лідери Європейського Союзу обговорять сьогодні як зміцнити оборону континенту проти Росії та як поводитися з президентом США Дональдом Трампом після його рішення запровадити мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Про це пише Reuters.

У королівському палаці, який став конференц-центром у Брюсселі, лідери 27 країн ЄС також пообідають із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та повечеряють з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради лідерів ЄС, назвав одноденну зустріч “усамітненням”, присвяченим оборонній політиці, а не офіційним самітом, ‒ спрямованим на відкриту дискусію без будь-яких офіційних заяв чи рішень.

Перша сесія зосереджена на геополітиці та відносинах зі Сполученими Штатами, а це означає, що політики обговорять радикальний крок Трампа щодо тарифів. Офіційні особи ЄС побоюються, що незабаром вони можуть зіткнутися з подібними заходами.

Трамп, який розпочав свій другий термін на посаді президента 20 січня, також стане важливим фактором у переговорах щодо оборони, оскільки він зажадав, щоб європейські країни витрачали набагато більше на власний захист і менше покладалися на Сполучені Штати через Альянс безпеки НАТО.

Заклик Трампа до члена ЄС Данії поступитися Гренландією Сполученим Штатам ‒ і його відмова виключити військові дії чи економічний тиск з метою примусити Копенгаген ‒ також додала напруженості у трансатлантичні зв'язки.

Очікується, що лідери ЄС обговорять, які військові можливості їм знадобляться в найближчі роки, як їх можна фінансувати та як вони можуть більше співпрацювати через спільні проєкти. “Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Вона повинна стати стійкішою, ефективнішою, автономнішою і надійнішою гравцем у питаннях безпеки та оборони”, ‒ йдеться у листі Кошти лідерам.

ПОШУК КОШТІВ НА ОБОРОНУ

На думку дипломатів, дискусія щодо фінансування буде особливо важкою, оскільки багато європейських країн мають мало можливостей для значного збільшення фінансування. Деякі країни, такі як країни Балтії та Франція, виступають за спільне запозичення ЄС для витрат на оборону. Але Німеччина та Нідерланди категорично проти цього. Одним із компромісів може стати запозичення для фінансування кредитів, а не грантів на оборонні проєкти.

Європейські країни збільшили оборонні видатки в останні роки, зокрема після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Водночас багато лідерів ЄС заявили, що їм доведеться витрачати ще більше. Трамп заявив, що європейські члени НАТО повинні витрачати 5% ВВП на оборону ‒ цифра, якої зараз не досягає жоден член альянсу, включно зі Сполученими Штатами.

За оцінками ЄС, минулого року країни ЄС витратили в середньому 1,9% ВВП на оборону ‒ близько 326 мільярдів євро. Це на 30% більше, ніж у 2021 році. Водночас це також маскує великі розбіжності між країнами євроблоку.

Відповідно до оцінок НАТО, Польща та країни Балтії найбільше витрачають на оборону через цифру ВВП, а Варшава лідирує з понад 4,1%. Але деякі з найбільших економік ЄС, такі як Італія та Іспанія, витрачають набагато менше – близько 1,5% і 1,3% відповідно.