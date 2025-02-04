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РФ запустила по території України 65 ударних дронів, ППО збила 37 із них

Ще 28 безпілотників локаційно втрачені.

РФ запустила по території України 65 ударних дронів, ППО збила 37 із них
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 4 лютого 2025 року (із 20.00 3 лютого) противник атакував 65-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, що у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені  (без негативних наслідків). 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.

Фото: Повітряні сили

  • Унаслідок російської дронової атаки у Черкасах виникли пожежі на територіях трьох підприємств. У межах області знищили 12 "шахедів". 
  • На Сумщині у двох громадах через ворожі дрони постраждали будинки.
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