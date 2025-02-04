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Через атаки РФ на Харківщині постраждала людина, пошкоджені будинки та підприємство

Найбільше за добу окупанти атакували Куп'янськ. 

Через атаки РФ на Харківщині постраждала людина, пошкоджені будинки та підприємство
Наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

На Харківщині через російську агресію постраждала жінка. Також пошкоджені будинки, авто швидкої та поліції і підприємство.

Про це повідомили у ОВА. 

Вчора близько 16:40 у Богодухівському районі відбулося влучання одного КАБу по відкритій місцевості поблизу с.Муравське та ще одного – по відкритій місцевості поблизу с.Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 

У м. Куп’янськ унаслідок влучання дронів пошкоджена автомобілі, приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка.

Об 11:40 у Куп'янську ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль швидкої медичної допомоги. Постраждалих осіб немає. також унаслідок влучання ворожого попередньо FPV-дрону пошкоджено службове авто поліції. 

У місті унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

У Куп'янському районі унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Також у с. Благодатівка унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

У Лозівському районі, в полі с.Олексіївка знайшли залишки збитого БПЛА.

  • На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 38 людей (14 дітей)

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