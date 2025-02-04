Через атаки РФ на Харківщині постраждала людина, пошкоджені будинки та підприємство

На Харківщині через російську агресію постраждала жінка. Також пошкоджені будинки, авто швидкої та поліції і підприємство.

Про це повідомили у ОВА.

Вчора близько 16:40 у Богодухівському районі відбулося влучання одного КАБу по відкритій місцевості поблизу с.Муравське та ще одного – по відкритій місцевості поблизу с.Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

У м. Куп’янськ унаслідок влучання дронів пошкоджена автомобілі, приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка.

Об 11:40 у Куп'янську ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль швидкої медичної допомоги. Постраждалих осіб немає. також унаслідок влучання ворожого попередньо FPV-дрону пошкоджено службове авто поліції.

У місті унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

У Куп'янському районі унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Також у с. Благодатівка унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

У Лозівському районі, в полі с.Олексіївка знайшли залишки збитого БПЛА.

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 38 людей (14 дітей)