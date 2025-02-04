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У Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 9 – поранені

Від обстрілів постраждали 30 населених пунктів області. 

У Херсонській області через російську агресію загинула людина, ще 9 – поранені
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродвож доби росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію загинула людина, а ще 9 – поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Надеждівка, Новодмитрівка, Іванівка, Широка Балка, Розлив, Софіївка, Антонівка, Понятівка, Зеленівка, Придніпровське, Інженерне, Садове, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Тягинка, Українка, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

  • За січень РФ запустила по Херсонщині понад 12 000 снарядів і убила 29 цивільних.
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