Головне за понеділок, 3 лютого: авіаудар по Куп'янську, понад 90 бойових зіткнень, вбивство українця у Словаччині

Бойові дії на Донеччині, 94 бойових зіткнення, ворожі обстріли, справа про вбивство військовослужбовця ТЦК та СП у Пирятині. Яким запам’ятається 1076-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти завдали авіаційного удару по місту Купʼянськ Харківської області, застосувавши ФАБ-250, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Унаслідок російської атаки поранення дістав 71-річний чоловік. Пошкоджень зазнали житлові будинки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 лютого відбулося 94 бойових зіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 лютого – в новині.

Місія ООН з прав людини в Україні з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 страт українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.

"Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні сьогодні висловила занепокоєння різким збільшенням кількості повідомлень про страти українських військових, захоплених російськими збройними силами. З кінця серпня 2024 року Місія зафіксувала 79 таких страт у 24 окремих інцидентах", - йдеться в повідомленні Місії.

Багатьох українських військових, які здалися в полон або перебували під вартою російських збройних сил, було розстріляно на місці. У свідченнях очевидців також розповідалося про вбивства неозброєних і поранених військових ЗСУ.

В ООН також повідомили про заклики держслужбовців РФ, як віддають накази або схвалюють страти.

Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Пирятині. Його заарештували на два місяці без права внесення застави, повідомляє "Суспільне".

Як встановили слідчі, 31 січня підозрюваний Вадим Кузуб хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки, якого мобілізували. Той разом із іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП.

Подробиці – в новині.

Заступником міністра оборони готуються призначити генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, який рік тому став Уповноваженим президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони.

Про це призначення lb.ua повідомили джерела. За даними співрозмовників редакції, кандидатуру Мойсюка уже підтвердили на рівні Офісу президента, тепер його має офіційно затвердити Кабінет міністрів.

Водночас співрозмовник з міністерства оборони заперечив, що це призначення відбудеться замість Дмитра Кліменкова, який курував у Міноборони напрямок закупівель і був звільнений минулого тижня.

У столиці Словаччини Братиславі минулого тижня невідомі побили до смерті українця. В МЗС України відреагували на інцидент та вимагають розслідування.

"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності", — йдеться в заяві очільника МЗС Андрія Сибіги.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство AFP.

"Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами", – сказав Трамп.

Крім того, він вкотре поскаржився на обсяги військової допомоги, яку країни Європи надають Україні. "Нас розділяє океан… Для них це важливіше, ніж для нас. Але вони значно відстають від нас у фінансуванні (допомоги Україні. – Ред.), і вони повинні платити принаймні нарівні", – наголосив президент США.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!