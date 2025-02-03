У МЗС вимагають розслідувати вбивство українця у Словаччині

В МЗС України вимагають неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У столиці Словаччини Братиславі минулого тижня невідомі побили до смерті українця. В МЗС України відреагували на інцидент та вимагають розслідування.

Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС України.

"Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності", — йдеться в заяві очільника МЗС Андрія Сибіги.

Відомо, що інцидент стався біля торгового центру Nivy у Братиславі. Там чоловіка спіймали на крадіжці в магазині одягу New Yorker. Записи камер відеоспостереження та свідчення свідків вказують, що чоловіка могли побити охоронці приватної охоронної служби SBS та поліцейські у службовому приміщенні за магазином.

З тяжкими травмами голови й тіла українця доправили в лікарню, де він помер 31 січня. Медики встановили, що чоловік міг отримати травми внаслідок нападу озброєних людей. Розслідування розпочалося після того, як фельдшер, який надавав медичну допомогу, висловив підозри щодо можливого нападу. Наразі Управління інспекції перевіряє причетність поліції до злочину.

Справа розслідується за статтею про вбивство. Тривають процесуальні дії.