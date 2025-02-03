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Орбан заявив, що Брюссель "змушує" його називати Росію агресором

Прем'єр Угорщини також відкрито заявив, що Україна не зможе перемогти РФ.

Орбан заявив, що Брюссель "змушує" його називати Росію агресором
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung заявив, що "через позицію Брюсселя" він змушений називати Росію агресором, пише Liga.net.

"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я дотримуюся цієї лінії. Я – політик, і є рішення ЄС. Воно зобов’язує мене говорити про так звану російську агресію", – заявив Орбан.

Крім того, політик заявив, що не вірить у перемогу України над РФ у війні. Він вважає, що Захід припустився "серйозної помилки" ще в лютому 2022 року. За словами Орбана, слід було одразу ізолювати конфлікт, домогтися перемир’я й розпочати переговори.

"Із самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це був не варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні тільки припиненням вогню і миром", – додав Орбан.

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