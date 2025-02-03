Guardian: Трамп заявив, що тарифи для ЄС “обов’язково відбудуться”

Президент США Дональд Трамп пригрозив розширити сферу дії своїх торгових мит, повторивши своє попередження про те, що Європейський союз ‒ і потенційно Велика Британія ‒ зіштовхнуться з митами, пише The Guardian.
Водночас політик визнав, що американці можуть нести частину економічного тягаря глобальної торгової війни, що починає розгортатися.
Раніше тарифи Трампа для Мексики, Канади і Китаю, оголошені Вашингтоном в суботу, викликали заходи у відповідь з боку всіх трьох країн. Мексика та Канада пообіцяли запровадити власні мита. Китай та Канада також намагаються оскаржити нові мита у суді.
Трамп заявив вчора ввечері, що нові мита в ЄС “обов'язково введуть”, повторивши попередні скарги на великий торговий дефіцит США з блоком та своє бажання, щоб Європа імпортувала більше американських автомобілів та сільськогосподарської продукції.
“Це безперечно відбудеться з Європейським союзом, я можу вам це сказати. Я б не сказав, що є якісь терміни, але це станеться незабаром”, ‒ сказав американець журналістам.
Трамп зайняв м'якшу позицію щодо Лондона, пославшись на добрі відносини з прем'єр-міністром Кіром Стармером, однак заявив, що мита все ще “можуть бути ввести”. “Велика Британія вийшла за рамки, але я впевнений, що це, я думаю, можна вирішити. Ну, прем'єр-міністр Стармер був дуже люб'язний, у нас було кілька зустрічей, у нас було багато телефонних дзвінків, ми дуже добре ладнаємо, подивимося, чи зможемо ми збалансувати наш бюджет”, ‒ сказав республіканець.
Перед останньою погрозою Трампа ЄС представник Європейської комісії заявив у неділю, що союз “жорстко реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо чи довільно вводить тарифи на товари ЄС”. ЄС відповів на попередні тарифи Трампа, ввівши мита на знакові американські товари, вироблені у республіканських штатах, такі як мотоцикли Harley-Davidson, бурбон та апельсиновий сік.
- Польський прем’єр-міністр Дональд Туск на тлі ухвалення Дональдом Трампом нового податку на канадський, мексиканський та китайський імпорт сказав, що "потрібно зробити все можливе, щоб уникнути цих абсолютно непотрібних і безглуздих тарифних або торговельних війн”.
- Ірландський віцепрем’єр-міністр вбачає значні ризики для Європи, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита на товари, як він зробив з Канадою та Мексикою. Саймон Харріс заявив, що ЄС повинен співпрацювати з адміністрацією США, щоб запобігти торговельній війні.