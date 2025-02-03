Guardian: Трамп заявив, що тарифи для ЄС “обов’язково відбудуться”

Трамп дотримується більш м'якої позиції щодо Великої Британії, тоді як Мексика та Канада обіцяють ввести власні мита.

Європа відповіла на попередні тарифи Трампа, ввівши мита на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, бурб

Президент США Дональд Трамп пригрозив розширити сферу дії своїх торгових мит, повторивши своє попередження про те, що Європейський союз ‒ і потенційно Велика Британія ‒ зіштовхнуться з митами, пише The Guardian.

Водночас політик визнав, що американці можуть нести частину економічного тягаря глобальної торгової війни, що починає розгортатися.

Раніше тарифи Трампа для Мексики, Канади і Китаю, оголошені Вашингтоном в суботу, викликали заходи у відповідь з боку всіх трьох країн. Мексика та Канада пообіцяли запровадити власні мита. Китай та Канада також намагаються оскаржити нові мита у суді.

Трамп заявив вчора ввечері, що нові мита в ЄС “обов'язково введуть”, повторивши попередні скарги на великий торговий дефіцит США з блоком та своє бажання, щоб Європа імпортувала більше американських автомобілів та сільськогосподарської продукції.

“Це безперечно відбудеться з Європейським союзом, я можу вам це сказати. Я б не сказав, що є якісь терміни, але це станеться незабаром”, ‒ сказав американець журналістам.

Трамп зайняв м'якшу позицію щодо Лондона, пославшись на добрі відносини з прем'єр-міністром Кіром Стармером, однак заявив, що мита все ще “можуть бути ввести”. “Велика Британія вийшла за рамки, але я впевнений, що це, я думаю, можна вирішити. Ну, прем'єр-міністр Стармер був дуже люб'язний, у нас було кілька зустрічей, у нас було багато телефонних дзвінків, ми дуже добре ладнаємо, подивимося, чи зможемо ми збалансувати наш бюджет”, ‒ сказав республіканець.

Перед останньою погрозою Трампа ЄС представник Європейської комісії заявив у неділю, що союз “жорстко реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо чи довільно вводить тарифи на товари ЄС”. ЄС відповів на попередні тарифи Трампа, ввівши мита на знакові американські товари, вироблені у республіканських штатах, такі як мотоцикли Harley-Davidson, бурбон та апельсиновий сік.