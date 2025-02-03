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Прем'єрка Данії: Гренландія – не для продажу

Вона закликала поважати суверенітет. 

Прем'єрка Данії: Гренландія – не для продажу
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: Пресслужба ОПУ

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула можливість продажу острова Гренландія США. У коментарі журналістам перед зустріччю голів ЄС у Брюсселі вона сказала, що позиція її країни з цього питання була чітко озвучена раніше, пише The Guardian. 

Вона додала, що і лідер Гренландії чітко дав зрозуміти, що продаж острову американцям не розглядає. Фредеріксен закликала поважати суверенітет. 

“Ми дуже чітко заявили... що кожен має поважати суверенітет усіх національних держав у світі, і що Гренландія сьогодні є частиною Королівства Данія, і вона не продається. Лідер Гренландії дуже чітко дав зрозуміти, що вони не продаються”, – зазначила прем’єрка.

Вона погодилася зі США щодо важливості Гренландії для міжнародної безпеки. 

Фредеріксен у виступі торкнулася і теми України та закликала посилити європейську безпеку. 

  • Про бажання придбати Гренландію у Данії говорив американський президент Дональд Трамп. На його думку, передача острова в управління Сполучених Штатів позитивно позначилася би на глобальній безпеці. Однак ні Данія, ні сам самоврядний острів на це не погоджуються.
  • Більше на тему – в матеріалі "Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай".
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