Прем'єрка Данії: Гренландія – не для продажу

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відкинула можливість продажу острова Гренландія США. У коментарі журналістам перед зустріччю голів ЄС у Брюсселі вона сказала, що позиція її країни з цього питання була чітко озвучена раніше, пише The Guardian.

Вона додала, що і лідер Гренландії чітко дав зрозуміти, що продаж острову американцям не розглядає. Фредеріксен закликала поважати суверенітет.

“Ми дуже чітко заявили... що кожен має поважати суверенітет усіх національних держав у світі, і що Гренландія сьогодні є частиною Королівства Данія, і вона не продається. Лідер Гренландії дуже чітко дав зрозуміти, що вони не продаються”, – зазначила прем’єрка.

Вона погодилася зі США щодо важливості Гренландії для міжнародної безпеки.

Фредеріксен у виступі торкнулася і теми України та закликала посилити європейську безпеку.