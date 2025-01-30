Держсекретар США про заяви Трампа щодо ситуації довкола Гренландії: «Це не жарт»

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований щодо придбання Гренландії.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Європейська правда».
Рубіо сказав, що заяви Трампа про безпекову ситуації в Арктичному регіоні – «це не жарт».
«Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її», – зазначив держсекретар.
Рубіо додав, що «ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними».
- Дональд Трамп намагався «купити» Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову.
- Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна.
- Після вступу на посаду Трамп сказав, що біля острова плавають китайські і російські судна і Данія нічого з цим не може зробити, тому острів необхідно передати Штатам.
- На тлі цих заяв голова Військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер пропонує розмістити у Гренландії солдатів ЄС. А керівник французького МЗС заявив - якщо Данія попросить країни ЄС про допомогу у захисті своїх кордонів, то Франція відгукнеться на цей заклик.
- Тим часом прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі із Трампом.