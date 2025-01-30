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Держсекретар США про заяви Трампа щодо ситуації довкола Гренландії: «Це не жарт»

«Ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними», - сказав Рубіо.

Держсекретар США про заяви Трампа щодо ситуації довкола Гренландії: «Це не жарт»
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований щодо придбання Гренландії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Європейська правда».

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Рубіо сказав, що заяви Трампа про безпекову ситуації в Арктичному регіоні – «це не жарт».

«Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її», – зазначив держсекретар.

Рубіо додав, що «ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними».

  • Дональд Трамп намагався «купити» Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну, але Копенгаген йому відмовив. Придбати острів намагався й президент Гаррі Трумен у 1946 році, але теж отримав відмову. 
  • Заяви про бажання отримати Гренландію Трамп робив ще до інавгурації. Данська прем'єрка Метте Фредеріксен навіть обговорювала з ним цю тему телефоном, сказавши, що острів не продається, а рішення про незалежність повинна ухвалювати країна. 
  • Після вступу на посаду Трамп сказав, що біля острова плавають китайські і російські судна і Данія нічого з цим не може зробити, тому острів необхідно передати Штатам.
  • На тлі цих заяв голова Військового комітету Євросоюзу Роберт Брігер пропонує розмістити у Гренландії солдатів ЄС. А керівник французького МЗС заявив - якщо Данія попросить країни ЄС про допомогу у захисті своїх кордонів, то Франція відгукнеться на цей заклик. 
  • Тим часом прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі із Трампом.
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