Держсекретар США про заяви Трампа щодо ситуації довкола Гренландії: «Це не жарт»

«Ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними», - сказав Рубіо.

Президент США Дональд Трамп серйозно налаштований щодо придбання Гренландії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Європейська правда».

Рубіо сказав, що заяви Трампа про безпекову ситуації в Арктичному регіоні – «це не жарт».

«Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її», – зазначив держсекретар.

Рубіо додав, що «ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними».