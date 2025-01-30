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У 2024 році пасажирообіг світових авіакомпаній досяг рекорду

Глобальний пасажирський попит перевищив допандемічний 2019 рік рівень на 3,8%.

У 2024 році пасажирообіг світових авіакомпаній досяг рекорду
Фото: EPA/UPG

У 2024 році глобальний пасажирський попит світових авіакомпаній зріс на 10,4% порівняно з 2023 роком та перевищив допандемічний (2019 рік) рівень на 3,8%.

Про це повідомила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА).

Завантаженість бортів зросла до 83,5%, що також є рекордом порівняно з 82,2% роком раніше. 

"2024 рік абсолютно чітко показав, що люди хочуть подорожувати. Зі зростанням попиту на 10,4% поїздки досягли рекордних показників як усередині країн, так і за кордоном. Авіакомпанії задовольнили цей високий попит із рекордною ефективністю", - зазначив гендиректор ІАТА Віллі Волш.

Лідером міжнародного зростання став Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де обсяг трафіку збільшився на 26%, тоді як Китай забезпечив внутрішнє зростання на рівні 12,3%. 

Річний трафік європейських перевізників зріс на 9,7% порівняно з 2023 роком. Пропускна спроможність збільшилася на 9,2%, а коефіцієнт завантаження до 84,1%. У грудні попит зріс на 8,6%, порівняно з тим же місяцем 2023 року.

  • Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни Росії проти України.
  • У квітні минулого року Європейська організація з безпеки аеронавігації опублікувала оновлений прогноз стосовно відновленню польотів в європейському регіоні. Згідно із ним, польоти в Україні, ймовірно, відновляться лише в 2029.

 

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