У 2024 році пасажирообіг світових авіакомпаній досяг рекорду

У 2024 році глобальний пасажирський попит світових авіакомпаній зріс на 10,4% порівняно з 2023 роком та перевищив допандемічний (2019 рік) рівень на 3,8%.

Про це повідомила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА).

Завантаженість бортів зросла до 83,5%, що також є рекордом порівняно з 82,2% роком раніше.

"2024 рік абсолютно чітко показав, що люди хочуть подорожувати. Зі зростанням попиту на 10,4% поїздки досягли рекордних показників як усередині країн, так і за кордоном. Авіакомпанії задовольнили цей високий попит із рекордною ефективністю", - зазначив гендиректор ІАТА Віллі Волш.



Лідером міжнародного зростання став Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де обсяг трафіку збільшився на 26%, тоді як Китай забезпечив внутрішнє зростання на рівні 12,3%.

Річний трафік європейських перевізників зріс на 9,7% порівняно з 2023 роком. Пропускна спроможність збільшилася на 9,2%, а коефіцієнт завантаження до 84,1%. У грудні попит зріс на 8,6%, порівняно з тим же місяцем 2023 року.