За два місяці на Івано-Франківщині мисливці вполювали понад 20 шакалів

Це - нетиповий вид диких тварин для Прикарпаття. Ймовірно, вони мігрували зі сходу України через бойові дії.

Від початку 2025 року на Івано-Франківщині мисливці застрелили понад 20 шакалів.

Про це "Суспільному" розповів начальник відділу лісового та мисливського господарства в області Роман Поціхович.

Він зазначив, що це - нетиповий вид диких тварин для Прикарпаття. Їх почали фіксувати на території області упродовж останніх двох років. Ймовірно, вони мігрували зі сходу України через бойові дії.

Тварин вполювали в Тисменицькій та Калуській громадах.

"На сході України через бойові дії у лісах - постріли. Через це, кажуть біологи, тварини шукають тишу й тікають. Тобто шакали біжать сюди, бо раніше в нас таких тварин не фіксували", - розповів Поціхович.

Він додав, що в області також збільшилася популяція вовків. Зокрема, минулого тижня їх бачили у селі Хом'яківка Тисменицької громади.

Як повідомлялося, минулого року у Львівській області браконьєри вбили двох червонокнижних зубрів.

Весною Державна прикордонна служба попереджала, що в лісах поблизу румунського кордону побільшало ведмедів.