У лісах поблизу румунського кордону побільшало ведмедів

У Державній прикордонній службі попередили про небезпеку "туризму" поза маршрутами поблизу українсько-румунського кордону.

"Попри закриття більшості гірських туристичних маршрутів, які пролягають вздовж держрубежу, прикордонники фіксують появу чималої кількості «туристів», які намагаються здолати вказані стежки, аби у якийсь момент відхилитися від маршруту і незаконно потрапити в Румунію", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що "туристами" здебільшого є чоловіки, які вперше вирушають у високогір’я.

"Оскільки ця категорія «туристів» окрім незаконного перетину кордону планують у подальшому жити за кордоном, вони беруть із собою велику кількість продуктів харчування, особистих речей, змінного одягу та взуття, а коли під час походу ноші стають занадто важкими – просто кидають їх у лісі", – зазначили у прикордонній службі.

Фото: ДПСУ Залишені "туристами" речі

Фото: ДПСУ Залишені "туристами" речі в лісі

Залишена їжа стала причиною збільшення випадків появи диких звірів, зокрема ведмедів, які приходять на запах легкої здобичі.

Зокрема, минулої доби прикордонний наряд знову помітив на залишках снігу сліди клишоногого та розкидані на місцевості речі.

"Застерігаємо! Утримуйтеся від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, це може бути небезпечним для вашого життя", – наголосили у ДПСУ.

У квітні у горах прикордонники знайшли чоловіка, який блукав там три дні без їжі та води і, зрештою, звернувся за допомогою.