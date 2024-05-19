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Окупанти вдарили з артилерії по Куп'янщині: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Окупанти вдарили з артилерії по Куп'янщині: двоє людей загинули, п’ятеро поранені
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: Харківська ОДА

Російська армія уранці 19 травня  обстріляла з РСЗВ село Новоосинове Куп’янського району Харківської області, відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні вранці окупанти обстріляли село Новоосинове на Куп’янщині. Близько 10:00 під вогнем ворожих РСЗВ опинилися 4 вулиці цього населеного пункту. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних, ще 5 людей дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

  • 19 травня ворог вдарив по Новоданилівській громаді Харківського району. Четверо людей загинули, восьмеро постраждали.
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