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Міненерго не планує обмежувати електропостачання, однак закликає економити

У неділю відключень не буде.

Міненерго не планує обмежувати електропостачання, однак закликає економити
Фото: Lb.ua

Міністерство енергетики наразі не планує обмежень у постачанні електрики на 19 травня і закликає споживачів до відповідального використання й економії.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

"Це важливо для балансування енергосистеми і стабілізації енергопостачання. Важливо зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00). Промислових споживачів просимо максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень і посилення стійкості енергосистеми", – ідеться в повідомленні.

У відомстві додають, що у суботу з 18:00 до 00:00 в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

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