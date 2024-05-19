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З'явилися супутникові знімки наслідків дронової атаки по Новоросійську

Пошкоджено щонайменше один резервуар.

З'явилися супутникові знімки наслідків дронової атаки по Новоросійську
Фото: скріншот

"Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки наслідків удару по порту в Новоросійську 17 травня.

Зокрема на супутникових знімках, зроблених 18 травня, видно сліди пожежі на території Новоросійського морського торгового порту, де після удару українських дронів у ніч на 17 травня виникла пожежа. 

"На фото можна побачити пошкодження щонайменше одного резервуара на території компанії ВАТ "ІПП", що займається перевалкою нафтопродуктів, рідких мінеральних добрив і рослинних олій", - ідеться у повідомленні.

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