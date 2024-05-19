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За тиждень російська армія втратила 10 тисяч військових

Також Сили оборони знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер і 10 ракет.

За тиждень російська армія втратила 10 тисяч військових
Фото: ГУР МОУ

Збройні сили України за тиждень знищили близько 10 тисяч осіб особового складу російської армії. Також Сили оборони "відмінусували" 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер і 10 ракет.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За період з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога, а також знищили 10 тисяч осіб особового складу ворога:

Фото: Олександр Павлюк

Втрати ворога у техніці:

  • 122 танки
  • 255  бойових броньованих машин
  • 215 артилерійських систем
  • 8 РСЗВ
  • 6 установок ППО
  • 432 одиниці автотехніки
  • 35 одиниць спецтехніки

Окрім цього, Силами оборони знищено 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.

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