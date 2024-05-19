За тиждень російська армія втратила 10 тисяч військових

Збройні сили України за тиждень знищили близько 10 тисяч осіб особового складу російської армії. Також Сили оборони "відмінусували" 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер і 10 ракет.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
За період з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога, а також знищили 10 тисяч осіб особового складу ворога:
Втрати ворога у техніці:
- 122 танки
- 255 бойових броньованих машин
- 215 артилерійських систем
- 8 РСЗВ
- 6 установок ППО
- 432 одиниці автотехніки
- 35 одиниць спецтехніки
Окрім цього, Силами оборони знищено 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.
- За добу Сили оборони знищили 1210 російських військових.