За тиждень російська армія втратила 10 тисяч військових

Також Сили оборони знищили 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер і 10 ракет.

Збройні сили України за тиждень знищили близько 10 тисяч осіб особового складу російської армії. Також Сили оборони "відмінусували" 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер і 10 ракет.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За період з 12 по 19 травня українські воїни вразили 1333 одиниці озброєння та військової техніки ворога, а також знищили 10 тисяч осіб особового складу ворога:

Фото: Олександр Павлюк

Втрати ворога у техніці:

122 танки

255 бойових броньованих машин

215 артилерійських систем

8 РСЗВ

6 установок ППО

432 одиниці автотехніки

35 одиниць спецтехніки

Окрім цього, Силами оборони знищено 4 ворожі літаки, 1 гелікоптер, 10 ракет та 245 БпЛА.