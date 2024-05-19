Ворог атакував Херсонщину: за добу двоє загиблих

Впродовж минулої доби під обстрілами опинилися 11 населених пунктів області та Херсон. Унаслідок ворожих ударів 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі", — написав Прокудін.

Унаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення.