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В Україні в неділю утримається суха погода, вдень до +24°

У Києві та області завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 22-24°; на Київщині вночі 7-12°, вдень 19-24°.

В Україні в неділю утримається суха погода, вдень до +24°
Фото: pixabay

В Україні в неділю, 19 травня, утримається суха погода, лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, вночі до 12°, вдень до 24°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 13-18°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 22-24°; на Київщині вночі 7-12°, вдень 19-24°.

На початку тижня синоптики прогнозують у західних, північних, вдень і в центральних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві та області місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза (вночі 20 травня без опадів). Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 23-25°; на Київщині 9-14°, вдень 21-26°.

22-23 травня у західних, північних, вдень і в Вінницькій та Одеській областях місцями очікуються невеликі (на Закарпатті та Прикарпатті помірні) короткочасні дощі; на решті території без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 22-28°, в Карпатському регіоні 18-23°.

У столичному регіоні місцями ймовірний невеликий короткочасний дощ (вночі 23 травня без опадів). У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°; по області вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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