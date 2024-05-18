У Києві комунальники відновили рух транспорту після пошкодження тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza

На проїжджій частині вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza аварійники КП “Київтеплоенерго” завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм, повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що під час ремонту комунальники замінили пошкоджені відрізки труби, засипали місця розриття та підготували проїжджу частину для асфальтування. Наразі рух автотранспорту відкрито усіма смугами.
У ремонтних роботах були задіяні три аварійні бригади та 14 одиниць спецтехніки. Роботи тривали цілодобово.
КП “Київтеплоенерго” зазначає, що пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину на вул. Антоновича, 176 виявили 14 травня. Трубопровід діаметром 1000 мм експлуатувався з 1987 року. Пошкодження сталось під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж – це обов’язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону згідно з Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378.
- Тим часом прокуратура почала розслідувати причини прориву трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plazа. Йдеться про можливу розтрату бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів.
- 14 травня в Києві біля ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубопровід. КП “Київтеплоенерго” заявило, що пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань.
- У січні 2020 року ТРЦ Ocean Plazа затопило. Гаряча вода з тепломережі потрапила в магазин "Ашан" і на перший поверх. Людей евакуювали, проте повідомляли про дев'ятьох постраждалих. Також у результаті прориву трубопроводу в асфальтовому покритті на вул. Антоновича утворилася яма, в яку задніми колесами потрапив автобус. Рятувальники евакуювали з маршрутки чотирьох пасажирів, а також трьох осіб із тролейбуса поряд, які опинилися в паровій завісі.