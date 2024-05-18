У Києві комунальники відновили рух транспорту після пошкодження тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza

На проїжджій частині вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza аварійники КП “Київтеплоенерго” завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм, повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що під час ремонту комунальники замінили пошкоджені відрізки труби, засипали місця розриття та підготували проїжджу частину для асфальтування. Наразі рух автотранспорту відкрито усіма смугами.

У ремонтних роботах були задіяні три аварійні бригади та 14 одиниць спецтехніки. Роботи тривали цілодобово.

КП “Київтеплоенерго” зазначає, що пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину на вул. Антоновича, 176 виявили 14 травня. Трубопровід діаметром 1000 мм експлуатувався з 1987 року. Пошкодження сталось під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж – це обов’язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону згідно з Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378.