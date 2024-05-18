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Через російські обстріли Нікополя поранили жителя

У Криворізькому районі спалахнула пожежа від падіння уламків збитої ракети, пошкоджена лінія електропередач.

Через російські обстріли Нікополя поранили жителя
Фото: United24

18 травня у Нікополі через ворожу атаку постраждав 64-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення грудної клітки. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Лікарі надали пораненому необхідну допомогу.

Крім того, у місті пошкоджені приватний будинок, декілька торгових кіосків і три автомобілі.

Пошкоджене обстрілами авто у Нікополі
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Пошкоджене обстрілами авто у Нікополі

Росіяни також обстріляли інші громади району - Мирівську, Марганецьку, Покровську. Там поранених немає.

У Криворізькому районі через падіння уламків збитої ракети спалахнули суха трава та очерет. Вогонь рятувальники загасили, але пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого без світла залишилося майже три тисячі сімей. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

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